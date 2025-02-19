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09:00, 19 февраля 2025Наука и техника

Будущий глава НАСА рассказал о полетах на Марс

Будущий глава НАСА Айзекман: Необходимо создавать технологии для полетов на Марс
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Необходимо создавать технологии для полетов человека на Марс, заявил миллиардер Джаред Айзекман, который с высокой вероятностью станет будущим главой НАСА. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

«Мы создадим системы, контрмеры и фармацевтические препараты для поддержания жизни человека в экстремальных условиях, решая такие проблемы, как радиация и микрогравитация, в течение длительного времени», — рассказал американский предприниматель.

По его словам, «эти достижения станут основой для менее затратных, более частых пилотируемых и роботизированных миссий по всей Солнечной системе».

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Айзекман заметил, что пока не занимается планированием дел в НАСА, однако уверен, что США должны начать прилагать серьезные усилия для отправки людей на Марс.

В декабре Айзекман в ходе своего выступления на конференции Космических сил США в городе Орландо, штат Флорида, заявил, что военные неизбежно отправят войска в космос.

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