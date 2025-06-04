Politico: Илон Маск разочаровал Белый дом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск разочаровал администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Западное крыло недоумевает, не испытывает восторга и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей», — пишет газета со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

Отмечается, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, так как инициатива может нанести ущерб интересам предпринимателя, лишив ряда льгот его компанию Tesla.

Ранее Маск подверг резкой критике «большой, красивый» законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью». По словам миллиардера, голосовавшие за законопроект поступили неправильно.