Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 4 июня 2025Мир

Илон Маск разочаровал Белый дом

Politico: Илон Маск разочаровал Белый дом
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск разочаровал администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Западное крыло недоумевает, не испытывает восторга и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей», — пишет газета со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

Отмечается, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, так как инициатива может нанести ущерб интересам предпринимателя, лишив ряда льгот его компанию Tesla.

Ранее Маск подверг резкой критике «большой, красивый» законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью». По словам миллиардера, голосовавшие за законопроект поступили неправильно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле подтвердили атаку ВСУ на Крымский мост

    Врач предупредила об опасности острого перца

    Доля Windows 10 неожиданно выросла

    В Раде назвали возможным скорый допуск пенсионеров в ряды ВСУ

    В музее выставили 200-летний презерватив с эротической иллюстрацией

    МВД России начало проверку из-за провокационных роликов о жителях Чечни

    Китай собрался купить сотни самолетов у главного конкурента Boeing

    В России предупредили Украину о последствиях нового пакета военной помощи от Франции

    Российские войска нанесли удар по центру сил спецопераций ГУР Украины

    Российские войска заняли Кондратовку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости