Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»

Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов». Мнением по поводу финальных серий шоу он поделился в своем Twitter-аккаунте.

Далее следуют спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов».

«Мне очень понравился последний сезон, включая Дени, которая устраивает безумие во всей Королевской Гавани. Было много негатива по поводу финала, но, мне кажется, это из-за того, что люди в принципе не хотят никакой концовки», — написал Кинг и напомнил, что все хорошее когда-то заканчивается.

Ранее фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финальный сезон сериала. «Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются крайне некомпетентными сценаристами, когда у них нет исходного материала (то есть книг), к которому можно было бы обратиться», — говорилось в тексте петиции. В настоящее время ее подписали более 770 тысяч человек.

Зрителей также разочаровало поведение Дейенерис Таргариен, которая во время нападения на Королевскую Гавань внезапно решила сжечь дотла весь город и убить его жителей. Многие посчитали, что это решение противоречило характеру персонажа.

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