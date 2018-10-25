Стивен Кинг продал права на рассказ подросткам за доллар

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию рассказа «Велотренажер» за один доллар студентам-подросткам из Уэльса. Об этом сообщает Mashable.

Подростки, обратившиеся к писателю, учатся в Blaenau Gwent Film Academy, им от 14 до 16 лет. Следующие несколько месяцев они проведут за адаптацией произведения в киносценарий. Их фильм будет некоммерческим, однако они надеются на участие в фестивалях.

Преподаватель студентов Кевин Филлипс рассказал, что они отправили запрос на экранизацию секретарю литератора, а через 24 часа получили положительный ответ. «Мы знали, что Стивен Кинг поддерживает образовательные учреждения», — уточнил он.

Кинг не впервые разрешает экранизировать свои произведения молодым режиссерам. Для этого он создал программу «Долларовые детки», в нее входят 30 рассказов, права на которые можно приобрести за один доллар.

Многие произведения литератора были адаптированы для кино, в том числе «Сияние» Стэнли Кубрика, «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля» Фрэнка Дарабонта, «Оно» Андреса Мускетти и другие.

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