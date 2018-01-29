У «Сияния» появится продолжение

Режиссер Майк Флэнеган экранизирует роман Стивена Кинга «Доктор Сон», рассказывающий о взрослой жизни Дэнни, сына Джека Торранса из книги «Сияние». Об этом сообщает Deadline.

В сиквеле Дэнни борется с алкоголизмом и вспышками ярости — проблемами, унаследованными от отца. При этом он пытается использовать сияние на пользу людям. Дэнни встречается с юной девушкой, у которой открывается такой же дар.

Кинг выпустил роман-продолжение «Сияния» в 2013 году. Оригинальная книга вышла в 1977-м, а в 1980 году ее экранизировал Стэнли Кубрик. Главные роли в фильме исполнили Джек Николсон, Шелли Дювалл и Дэнни Ллойд. В «Сиянии» рассказывается о молодом учителе, который на зиму устраивается работать смотрителем в отдаленную гостиницу, куда привозит свою семью. Мужчина начинает медленно сходить с ума, встречая призраков, обитающих в отеле.

Майк Флэнеган ранее снял такие фильмы ужасов, как «Игра Джералда», «Окулус», «Тишина» и «Сомния».

В сентябре 2017 года лента «Оно», снятая по одноименному роману Кинга, стала самым кассовым хоррором в истории кино.

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