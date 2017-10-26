Названы самые ужасающие дети в книгах

Портал Entertainment Weekly составил список наиболее гнусных и зловещих детей в мировой литературе. В него вошли 20 антигероев.

Среди самых злобных персонажей оказались, в частности, Драко Малфой из серии Джоан Роулинг «Гарри Поттер», король Джоффри из фэнтезийной саги «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, подросток Патрик из «Оно» Стивена Кинга и Дэмиен из серии романов «Омен».

Также в списке — Кевин из «Цены нелюбви» (другое название — «Что-то не так с Кевином»), Бен из «Пятого ребенка», Пинки Браун из «Брайтонского леденца» и дети из «Детей кукурузы».

В конце сентября издание Rolling Stone составило рейтинг самых сексуальных музыкальных клипов всех времен. Лидером стало черно-белое видео на песню Wicked Game Криса Айзека.