Припять окрестили городом собак

Студент из Амстердама Алекс Хендрикс посетил Чернобыльскую зону отчуждения на севере Украины и назвал заброшенную территорию городом собак. Рассказ 22-летнего голландца приводит Daily Mail.

В зоне отчуждения Хендрикс оказался со своими друзьями. Из Амстердама они приехали в Киев, а оттуда на туристическом автобусе добрались до Припяти. Пройдя два контрольно-пропускных пункта, расположенных в 30 и 10 километрах от атомного реактора, иностранцы очутились в заброшенном городе.

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Самым удивительным в зоне отчуждения Хендрикс назвал огромное количество собак. По некоторым данным, их здесь около 250. Собаки здесь являются потомками домашних животных, оставленных бывшими жителями 35 лет назад.

«Это поразило меня <…> Собаки взяли на себя все. Для солдат контрольно-пропускного пункта они как компаньоны — предупреждают охрану, если волки подходят слишком близко», — рассказал студент.

Алекс отмечает, что время пребывания в Припяти для туристов не ограничено. Единственное, что запрещено, — спать. В зону отчуждения можно прийти в любой одежде, но она должна быть закрытой — только длинные рукава и брюки. Прогулки здесь, по словам студента, не опасны — облученный верхний слой почвы давно утилизирован. Но посетителям все равно рекомендуют носить с собой счетчики Гейгера.

В ходе экскурсии Алекс и его друзья исследовали заброшенные развлекательные центры и детские сады. По его словам, гулять по давно покинутым зданиям «не жутко», но «очень тихо». Посещение Чернобыльской зоны отчуждения студент назвал уникальным опытом и посоветовал туристам обратить внимание на Припять.

Ранее в начале апреля власти Белоруссии открыли в Чернобыльской зоне отчуждения два туристических маршрута. Организаторы утверждают, что доза радиации, которую получат путешественники, будет незначительной и не нанесет вреда.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции прогремел взрыв, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись более 8 миллионов жителей Украины, Белоруссии и России. Сейчас вокруг АЭС действует зона отчуждения, из которой эвакуировали города Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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