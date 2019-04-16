Отдыхавшую в Чернобыльской зоне россиянку выгнали с Украины

Украинские пограничники задержали гражданку России, которая со своим знакомым — украинцем — занималась экстремальным туризмом в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Нарушителями оказались девушка 1990 года рождения и мужчина 1981 года рождения. Пара проникла на режимную территорию пешком, минуя все пункты контроля.

В отношении их составлены административные протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, которая подверглась радиоактивному загрязнению. Из-за инцидента россиянке сократили срок пребывания на Украине и запретили въезд на территорию страны.

В начале апреля власти Белоруссии открыли в Чернобыльской зоне отчуждения два туристических маршрута. Организаторы утверждают, что доза радиации, которую получат путешественники, будет незначительной.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из самых масштабных техногенных катастроф в истории. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции прогремел взрыв, в результате чего произошел выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись более 8 миллионов жителей Украины, Белоруссии и России. Сейчас вокруг АЭС действует зона отчуждения, из которой эвакуировали города Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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