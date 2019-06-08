Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды

Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Евгений Шевченко обвинил канал HBO в искажении фактов. Об этом сообщает телеканал «360».

Шевченко отметил, что в сериале «Чернобыль» после аварии партийные функционеры решают оцепить город и никого не выпускать, однако в действительности людей никто не задерживал. Он подчеркнул, что с первых минут аварии для эвакуации людей готовились более тысячи автобусов и 20 грузовиков. «Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать», — заявил он, добавив, что в будущем это отрицательно повлияет на имидж страны.

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Ранее другие ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль». По их словам, картина дает лишь поверхностное представление о том, что происходило на самом деле.

3 июня сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит возмутилась отсутствием в сериале темнокожих актеров. Позже выяснилось, что среди участников устранения аварии на Чернобыльской АЭС действительно был темнокожий мужчина по имени Игорь Хиряк.

История катастрофы была экранизирована режиссером Йоханом Ренком. Сериал оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей.

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