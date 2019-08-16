Сценарист «Чернобыля» захотел накормить и утешить создателей сериала НТВ

Сценарист вышедшего на экраны весной британского сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин рассказал о своем отношении к российскому проекту на ту же тему, который снимает НТВ. Его слова в четверг, 15 августа, передает IndieWire.

«Снимать сериалы — тяжелая работа, и что бы ни происходило с политикой, Путиным, его правительством, в глубине души я всегда буду симпатизировать тем, кто решается на этот труд. Даже если задача русского сериала — очернение нашей работы или пропаганда лживой версии истории», — заявил сценарист.

Мазин также добавил, что следил за негативными реакциями на слитый в интернет трейлер «Чернобыля» НТВ, и посочувствовал его осмеянным создателям: «Я бы хотел позвать этих ребят на ланч и сказать, что знаю, каково это, что мы с ними в одном бизнесе».

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Ранее в июле сыгравший в британском сериале академика Легасова актер Джаред Харрис посчитал сюжет проекта от НТВ смешным, удивившись линии с агентом ЦРУ, которого выслеживают в Чернобыле в день аварии на ЧАЭС.

Сериал о Чернобыле от телеканала НТВ был анонсирован еще в июле 2018 года. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города. Год спустя режиссер сериала Алексей Мурадов в интервью «Открытым медиа» раскритиковал неточности в сериале от HBO и заявил, что история об агенте ЦРУ — центральная в сюжете его проекта, подчеркнув, что они «не вешают никаких ярлыков ни на кого».

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