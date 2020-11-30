Великобритания обратится к Netflix по поводу достоверности сериала «Корона»

Великобритания обратится к стриминг-платформе Netflix по поводу достоверности сериала «Корона». Об этом заявил министр культуры Великобритании Оливер Дауден в интервью с Daily Mail.

Стриминг-сервис, по мнению Даудена, должен добавить к каждому эпизоду шоу уточнение о том, что это художественное произведение. Министр запланировал напрямую обратиться с такой просьбой к Netflix.

«Как и в случае с другими проектами, Netflix обязан ясно дать зрителям это понять», — рассказал Дауден. Министр выразил опасение, что поколение, не заставшее представленных в сериале событий, примет вымысел за исторический факт.

По мнению Даудена, сериал таким образом нанесет ущерб имиджу британской монархии. Схожее мнение выразил и брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер.

«Это поможет, если в начале каждой серии будет написано: "Это вымысел, основанный на некоторых реальных событиях"», — рассказал Спенсер. По мнению члена королевской семьи, в шоу много домыслов и выдумки.

Четвертый сезон «Короны» вышел на стриминг-сервисе 15 ноября. Действие происходило в период между 1977 и 1990 годами.