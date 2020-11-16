Звезду «Короны» госпитализировали после съемок в ледяном бассейне

Британская актриса Эмма Коррин в интервью журналу Glamour рассказала, что недавно ее госпитализировали после съемок в ледяном бассейне.

24-летняя звезда, сыгравшая принцессу Диану в сериале «Корона», вспомнила, что после двух месяцев работы над шоу она оказалась в больнице. На тот момент артистка находилась в Испании, где и снимали сцену в бассейне. Страдающая от астмы Коррин призналась, что это был один из самых трудных дней в ее карьере.

Позднее актриса решила заехать в клинику за антибиотиками от кашля. После обследования врачи отказались отпускать ее, заявив, что у артистки слишком низкий уровень кислорода в крови.

«Я помню, как медсестры сказали мне на ломаном английском: "Мы знаем, что вы играете принцессу Диану. Хотите, мы наденем вам на голову картонный пакет, чтобы никто вас не узнал?"» — рассказала Коррин.

Эмма Коррин известна по таким фильмам и сериалам, как «Мисс Плохое поведение», «Пенниуорт» и «Гранчестер». Она также появилась в четвертом сезоне «Короны». Шоу, выходящее с 2016 году, было удостоено трех наград «Золотой глобус».

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