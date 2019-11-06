Катрин Денев экстренно госпитализировали

В Париже экстренно госпитализировали французскую актрису Катрин Денев. Об этом сообщает издание Le Parisien в среду, 6 ноября.

Врачи не называют диагноз, однако отмечают, что состояние 76-летней звезды оценивается как тяжелое. Артистке собираются назначить дополнительные обследования.

Отмечается, что в настоящее время Денев работает в Париже над новой картиной режиссера Бенуа Мажимеля De son vivant («Из его жизни»). Премьера состоится в 2020 году.

Катрин Денев является одной из главных звезд французского кинематографа. Она работала с такими режиссерами, как Луис Бюнюэль, Франсуа Трюффо, Франуса Озон, Роман Полански и Ларс фон Триер.

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