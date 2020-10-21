Звезду фильма «Большая перемена» госпитализировали

Советскую и российскую актрису театра, кино и озвучания, звезду фильма «Большая перемена» Светлану Крючкову госпитализировали в одну из петербургских клиник. Об этом сообщает «Стархит».

Крючкова была экстренно госпитализирована 20 октября. Причину обращения к врачам актриса называть отказалась, как и свой диагноз.

Ранее у Крючковой диагностировали рак четвертой стадии. Актриса проходила курс лечения в Германии, врачи поздно обнаружили опухоль. Народная артистка РСФСР пережила более десятка операций и две черепно-мозговые травмы.

В ноябре 2014 года умер сценарист фильма «Большая перемена» Георгий Садовников. Причиной его смерти стал инфаркт. Телесериал «Большая перемена» Алексея Коренева, главные роли в которой исполнили Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков и Светлана Крючкова, вошел в золотой фонд отечественного кино.