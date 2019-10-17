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Актрису Хелен Хант экстренно госпитализировали после аварии

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tmz.com

Американская актриса Хелен Хант попала в аварию в Лос-Анджелесе. Видеозапись произошедшего опубликовал портал TMZ.

Отмечается, что артистка находилась на пассажирском сидении машины, которая перевернулась в результате ДТП на перекрестке. Хант была госпитализирована в медицинский центр в Беверли-Хиллз. Состояние других участников аварии не уточняется.

Позже Хант покинула больницу самостоятельно. Ее представитель заявил, что она не получила значительных повреждений.

56-летняя Хелен Хант — лауреат четырех премий «Эмми», трех «Золотых глобусов» и одного «Оскара». Она известна по таким фильмам, как «Лучше не бывает», «Изгой» и «Заплати другому». Артистка также снялась в сериалах «Друзья» и «Без ума от тебя».

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