Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП

Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает 78.ru.

Авария произошла в Тосненском районе Ленинградской области. Боковенко находился за рулем автомобиля Mazda. Машина вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем марки Honda.

Боковенко скончался на месте от полученных травм. Второго водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Валерий Боковенко родился в 1946 году. В качестве художника-постановщика он работал над такими сериалами, как «Убойная сила», «Морские дьяволы» и «Груз».

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