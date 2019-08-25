Режиссер «Закона каменных джунглей» погиб в Москве

Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, Хомский арендовал машину каршеринга и врезался на ней в КамАЗ на одной из столичных улиц. От полученных травм режиссер скончался на месте.

Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве. Он снял несколько короткометражек и также известен как режиссер сериала «Закон каменных джунглей». Кроме того, Хомский сыграл в фильме «Неоконченный урок».

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