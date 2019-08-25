Появилось видео с места гибели режиссера «Закона каменных джунглей»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места аварии, в результате которой погиб режиссер Игорь Хомский. ДТП произошло рано утром в воскресенье, 25 августа, на Юрьевском переулке в Москве.

На кадрах видны два автомобиля. Один из них — каршеринговый — оказался подмятым под грузовик. Передняя часть и крыша иномарки сильно повреждены.

Как сообщалось ранее, Хомский, сидя за рулем машины, врезался в грузовик. От полученных травм режиссер скончался на месте, приехавшие на место аварии медики констатировали его смерть.

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