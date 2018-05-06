Режиссер Юрий Томошевский погиб в Германии

Режиссер и актер Юрий Томошевский, создавший театр «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге, скончался в результате несчастного случая. Он погиб во время поездки в Германию в возрасте 61 года, сообщил «Фонтанке» искусствовед Исаак Кушнир со ссылкой на семью театрального деятеля.

Томошевский открыл «Приют комедианта» в 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова. Многие годы он был его художественным руководителем.

С 2006 года Томошевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

Режиссер поставил более 50 спектаклей, сыграл множество ролей в театре и кино. Он исполнил небольшую роль в комедии «Горько!» и снял фильм «Владимир Святой».

Дополнение: мы исправили заголовок и первый абзац, так как позже Кушнир уточнил в беседе с «Фонтанкой», что Томошевский находился в Германии с частным визитом, хотя изначально сообщал, что это были гастроли.

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