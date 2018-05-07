Раскрыты подробности «нелепой смерти» Юрия Томошевского

Искусствовед Исаак Кушнир раскрыл детали смерти режиссера Юрия Томошевского. Его слова передает Пятый канал.

«Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать. Кремация будет в Германии», — заявил он.

Томошевскому был 61 год. Он погиб во время поездки в Германию.

Артист открыл «Приют комедианта» в 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова. Он был его художественным руководителем в течение нескольких лет.

С 2006 года Томошевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.

Режиссер поставил более 50 спектаклей, сыграл множество ролей в театре и кино. Он исполнил небольшую роль в комедии «Горько!» и снял фильм «Владимир Святой».

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