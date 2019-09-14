Актер фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в аварию

Актер «Гоголь-центра» Иван Фоминов попал в аварию на севере Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в автобус, в котором находился 23-летний Фоминов и съемочная группа, на Стандартной улице влетел автомобиль. Актер получил травмы, его госпитализировали.

Иван Фоминов родился 23 марта 1989 года. В 2012-ом окончил Школу-студию МХАТ и начал карьеру в «Гоголь-центре». Он известен по фильмам «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Околофутбол», где сыграл одну из главных ролей.

12 сентября художник Никас Сафронов попал в аварию. По его словам, он и его друг ехали в подмосковную Барвиху на вечер памяти фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президентки компании Mercury Аллы Вербер. В какой-то момент в автомобиль Сафронова сзади въехал KIA Rio.

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