Девушка попала в аварию в прямом эфире и одурачила пользователей

@ArsonArtist / Twitter

Несколько пользователей соцсетей поверили в подлинность видео с автомобильной аварией девушки-стримера, хотя на самом деле это был фейк. Об этом пишет Pedestrian TV.

Ролик представляет собой запись онлайн-трансляции девушки, которая ведет машину и одновременно разговаривает со зрителями стрима. Внезапно ее автомобиль попадает в аварию.

Запись стала вирусной после того, как ее опубликовал пользователь Twitter с ником Actually, Joshua. В описании к видео юзер написал: «Не надо стримить за рулем, шлюха».

В комментариях некоторые посчитали происшествие реальным. Они радовались тому, что с девушкой все хорошо, и критиковали стриминговые платформы. «Twitch, я слышал, что вы больше не блокируете пользователей, которые стримят за рулем. Вы хотите дождаться чей-то смерти?» — возмущался один из юзеров. «Она не виновата. Выглядит так, будто кто-то врезался ей в бок», — предполагал другой.

Позже Actually, Joshua выяснил, что видео было постановкой, и уведомил об этом своих читателей. Ролик был отрывком из нового сериала телеканала ABC под названием Content. Это первый сериал, снятый специально для вертикальных экранов смартфонов. Его героиня Люси, которую играет Шарлотта Никдао (Charlotte Nicdao), попадает в аварию во время стрима и благодаря этому становится знаменитой.

Ранее известные западные музыканты и голливудские звезды распространили оказавшееся фейком заявление, требующее защиты их прав как пользователей соцсетей.

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