Западные знаменитости поверили в фейки в сети и прослыли бестолковыми

Журналистка издания The New York Times Тейлор Лоренц (Taylor Lorenz) обратила внимание в Twitter на странный флешмоб среди известных музыкантов и голливудских звезд. Выяснилось, что все они опубликовали в своих Instagram фейковое заявление, требующее защиты их прав как пользователей соцсетей.

Из опубликованных сообщений следует, что политика конфиденциальности Instagram якобы скоро изменится, и юристы компании смогут использовать все фото юзеров в суде. Помимо этого, в заявлении сообщается, что в общем доступе окажутся абсолютно все снимки, в том числе удаленные.

Пользователи, ссылаясь на некие законодательные акты, в том числе на Римский статут Международного уголовного суда, уверяют, что после публикации заявления новые правила не распространятся на владельца аккаунта.

Фальшивку распространили актрисы Джулия Робертс, Джулианна Мур, Галь Гадот, супермодель Адриана Лима, певец Usher и другие. «Звезды, они такие же, как твоя бедная бестолковая бабушка на Facebook», — прокомментировала Лоренц опубликованные скриншоты.

Такие фейковые сообщения распространяются среди пользователей соцсетей уже много лет. В них пользователи, как правило, ссылаются на некие документы, запрещающие администрации сервиса читать их переписки или использовать опубликованный контент. Однако сообщением или постом этого добиться невозможно.

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