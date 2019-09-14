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Семеро россиян погибли в аварии с грузовиком под Ярославлем

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Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в экстренных службах региона, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, авария произошла в районе поселка Заячий Холм. Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли семь человек, около 20 пострадали, в их числе один ребенок.

Как сообщили «Интерфаксу» в ГИБДД, ДТП спровоцировал водитель грузовика. Собеседник агентства уточнил, что автомобиль МАН выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом.

15 апреля в селе Симбухово Пензенской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. 49-летний водитель автомобиля Lada Largus из Республики Башкортостан врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик МАЗ, за рулем которого находился 33-летний житель Краснодарского края.

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