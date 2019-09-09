Члены российского избиркома погибли в ДТП

Четверо членов участковой избирательной комиссии погибли автокатастрофе в Краснодарском крае, они перевозили избирательную документацию, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. Ее цитирует «Интерфакс» в понедельник, 9 сентября.

По словам Памфиловой, среди погибших — председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорная. Авария произошла в Отрадненском районе, уточнила она.

По ее словам, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в связи с произошедшим. Памфилова в ходе заседания предложила почтить память погибших минутой молчания. «Фактически люди погибли на служебном посту», — отметила она.

Глава Центризбиркома заверила, что семьям погибших окажут финансовую помощь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!