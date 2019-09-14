Число пострадавших в аварии с грузовиком под Ярославлем возросло до 28 человек

Число пострадавших в результате столкновения автобуса ПАЗ с грузовиком в районе поселка Заячий Холм Ярославской области возросло до 28 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, пишет ТАСС.

В главке отметили, что автобус, предположительно, не был оборудован ремнями безопасности. «Мне кажется, в пазиках не предусмотрено [наличие ремней безопасности]. Это обычный автобус ПАЗ», — рассказали в МВД. Всего в транспортном средстве находились 35 человек.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, а также скорой помощи.

Авария, произошедшая в субботу, 14 сентября, по данным ГИБДД, была спровоцирована водителем грузовика. В результате ДТП погибли семь человек. Изначально также было известно о 20 пострадавших, в том числе ребенке.

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