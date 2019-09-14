Число погибших в аварии под Ярославлем возросло

Число погибших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным пресс-службы, скончалась женщина 1948 года рождения, которую после ДТП доставили в Ярославскую областную больницу. Врачи продолжают оказывать помощь другим пострадавшим.

Как сообщает РИА Новости, правительство выделит по миллиону рублей семьям жертв аварии, пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей.

ДТП произошло в субботу, 14 сентября, в районе поселка Заячий Холм. По данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.

В транспортном средстве находились 35 человек. Ранее сообщалось о семи погибших и 28 пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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