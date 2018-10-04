Хелен Миррен впервые показали в образе Екатерины II

Телеканал HBO представил первую фотографию Хелен Миррен в образе Екатерины II. Актриса сыграет российскую императрицу в мини-сериале, сообщает The Hollywood Reporter.

На снимке Миррен предстает в наряде екатерининских времен в декорациях личных покоев правительницы.

Как отмечает издание, сериал расскажет о последних годах царствования Екатерины и отношениях с ее фаворитом Григорием Потемкиным, роль которого исполнит Джейсон Кларк. «На фоне скандалов, интриг и огромного конфликта они развивают особенные и крепкие отношения, побеждая своих противников и вместе выступая архитекторами современной России», — описывает сюжет журнал.

Сериал будет включать четыре эпизода. Постановкой займется режиссер Филип Мартин («Хокинг», «Главный подозреваемый», «Корона»). Дата выхода драмы пока не уточняется.

У Миррен уже есть опыт игры монархов: она исполнила роли королевы Шарлотты в фильме «Безумие короля Георга» (1994) и Елизаветы II в картине «Королева» (2006).

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