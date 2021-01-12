Сына Валерии облили алкоголем на концерте Моргенштерна

Сына певицы Валерии Арсения Шульгина облили алкоголем. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Шульгин поделился с подписчиками сторис своего Instagram из Сочи. Там сын поп-звезды посетил концерт рэпера Моргенштерна. Во время выступления неизвестный плеснул ему алкоголем в лицо, о чем он рассказал в публикации: «Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарем — это божественно. От души». Что стало причиной такого действия, Шульгин не уточнил.

Ранее стало известно о появлении на свет внучки Валерии. У ее наследника Арсения Шульгина и невестки Лианы родилась дочь, девочку назвали Селин. В ноябре младший сын певицы рассказал подписчикам о том, как он обогатился на термометрах и масках за время пандемии коронавирусной инфекции.