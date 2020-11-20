Сын Валерии обогатился на термометрах и масках за время пандемии коронавируса

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин обогатился на термометрах и масках за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в сторис в своем Instagram-аккаунте.

22-летний предприниматель рассказал подписчикам, как он смог преодолеть проблемы, с которыми столкнулся его бизнес в начале 2020 года. «Все границы закрыли. Мы были в шоке. Весь наш бизнес строится на работе с Китаем», — отметил Шульгин.

Сын Валерии заявил, что подобная стрессовая ситуация придала ему сил. «Одно из моих главных сильных качеств — я никогда не впадаю в уныние», — пояснил он.

В апреле Арсений Шульгин начал «тестировать множество разных гипотез». Его компания создала бренд медицинских изделий, запустила производство антисептиков и сделала линейку защитных масок.

«Мы в реактивном темпе выпустили под своим брендом много всякой техники и не только», — заявил Шульгин. Одним из главных каналов сбыта продукции для его компании стали маркетплейсы (платформы электронной коммерции — прим. «Ленты.ру»).

Показатели удивили предпринимателя. За сутки продаж две его компании заработали 100 тысяч рублей чистой прибыли.

Арсений Шульгин — сын певицы Валерии от второго мужа, ее бывшего продюсера Александра Шульгина. В октябре 22-летний предприниматель объявил о беременности своей жены Лианы.