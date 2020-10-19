Сын Валерии объявил о беременности жены

Младший сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин объявил о беременности своей жены Лианы. Соответствующую публикацию молодой человек сделал в Instagram.

«У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви», — написал Шульгин. Для 21-летнего сына поп-звезды и его 22-летней супруги это будет первый ребенок.

Фото опубликовано @arseniy_shulgin

Поклонники признались, что давно догадывались о беременности Лианы. В комментариях они поздравили пару и пожелали счастья и здоровья их будущему малышу.

Свадьбу пара сыграла в Москве в конце августа. А в начале сентября молодожены отправились на медовый месяц в Турцию. Однако Шульгин пожаловался на испорченный отдых. По его словам, вместо двуспальной кровати новобрачным предложили две раздельных. Из-за этого им пришлось менять гостиницу.