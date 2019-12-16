Валерия пожаловалась на экстремальные российские дороги после трех ДТП сына

Певица Валерия в эфире шоу «Ты не поверишь!» пожаловалась на экстремальные российские дороги после трех ДТП с участием сына. Запись передачи опубликована на сайте телеканала НТВ.

Артистка рассказывала, что 21-летний Арсений Шульгин попал в аварию рядом с Санкт-Петербургом. Звезда выразила недовольство тем, что платная скоростная трасса, по которой он ехал, не была посыпана реагентами. Из-за похолодания на трассе образовалась ледяная корочка. «Конечно, сразу приехала ГАИ — тесты брать. Но они [Арсений со спутницей] были абсолютно трезвые. Они вообще все зожники. Там даже что-то искать — это смешно», — отметила Валерия.

Исполнительница пояснила, что сын не был пристегнут, поэтому во время ДТП ударился головой и разбил губу. У его девушки диагностировали двойной перелом руки.

Всего за последнюю неделю Арсений Шульгин трижды попадал в аварии. Когда молодой человек возвращался из больницы после ДТП вблизи Санкт-Петербурга, автомобиль, в котором он ехал, врезался в автобус. 15 декабря он выложил видео с места очередного ДТП, подписав ролик словами: «Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то».

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