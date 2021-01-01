Опубликована первая фотография внучки певицы Валерии

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина, родившая 1 января дочь, опубликовала ее первое фото в Instagram-аккаунте.

По ее словам, ребенка назвали Селин. «Сеня + Лиана = Селин. Арсений Шульгин, я тебя очень сильно люблю, спасибо тебе что ты был рядом все время!» — обратилась блогерша к мужу.

На распространенных кадрах молодые родители держат на руках дочку. Фотографии сделаны в Родильном доме при Центральной Клинической Больнице (ЦКБ) в Москве.

Ранее артистка объявила о том, что стала бабушкой. «Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье», — написала Валерия. В комментариях ее поздравили певицы Лолита и Наталья Подольская, продюсер Яна Рудковская, музыканты Николай Носков, Николай Басков и Валерий Сюткин, а также юморист Максим Галкин.