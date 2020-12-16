Сын Валерии подготовил комнату к рождению дочери

Младший сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей женой Лианой подготовил комнату к рождению дочери. Обновленный интерьер и новую мебель молодой человек снял на видео и опубликовал в Instagram.

Шульгин разместил видеозапись в сторис своего аккаунта. На ней видно, что семейная пара оформила комнату в светлых тонах. Супруги выбрали для будущего ребенка небольшую кроватку с белым постельным бельем и установили над ней прозрачный балдахин. Сын Валерии также разместил на стоящем вдоль стены шкафу несколько плюшевых игрушек.

Супруги подготовили также свою спальню к новогодним праздникам и поставили напротив кровати высокую елку, которую задекорировали светящимися желтым цветом огнями. Семейная пара украсила панорамное окно и повесила на нем короткую гирлянду. В заключении Шульгин отметил, что у них получилась «прям настоящая семейная теплая и уютная квартира».

Шульгин объявил о беременности жены в октябре 2020 года. Он рассказал о предстоящем событии подписчикам в Instagram и отметил, что чувствует себя «невероятно счастливым». В комментариях поклонники пары признались, что давно догадывались о беременности Лианы. Подписчики также поздравили супругов и пожелали будущему ребенку здоровья.

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