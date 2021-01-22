Уфимского рэпера Моргенштерна захотели оштрафовать на 300 тысяч рублей из-за плагиата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что в Кировский районный суд города Уфы поступил иск к Моргенштерну о защите авторских прав. Обвинитель заявлял, что рэпер нарушил его интеллектуальные права, используя песню в коммерческих целях.

«Истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение в сумме 300 тысяч рублей и обязать музыканта прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения», — передает пресс-служба судов Башкирии.

До сих пор остается неизвестным, о каком музыкальном произведении идет речь. Судебное заседание по иску против хип-хоп-исполнителя назначено на 2 марта 2021 года в 11:15 по местному времени.