Рэпер Паша Техник собрался в наркологическую клинику

Российский хип-хоп-исполнитель Паша Техник объявил в Twitter, что его отправили на лечение в наркологическую клинику. Он подчеркнул, что скоро его фанаты увидят его «новеньким, свеженьким».

«Я ********* [доигрался] хейтеры! Завтра меня кладут в наркологичку», — написал рэпер.

Ранее в Twitter Техника появилась ссылка на статью под названием «Как восстановиться после баклофена» (миорелаксант, обладающий тяжелыми побочными эффектами). В Instagram музыкант выложил снимки, на которых лежит полностью голый в бессознательном состоянии. «Смерть стоит за спиной», — гласит подпись на одной из фотографий.

В июне Паша Техник рассказал в интервью о том, как стал свидетелем однополых сношений в тюрьме.

Паша Техник — участник группы Kunteynir, также занимается сольным творчеством. В 2009 году его осудили за распространение наркотиков. Он вышел из тюрьмы в 2013-м.

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