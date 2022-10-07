Опубликовано видео с госпитализацией Паши Техника

Опубликовано видео, на котором Пашу Техника без сознания несут в машину скорой помощи

Опубликовано видео с госпитализацией российского рэпера и основателя группы Kunteynir Паши Техника. Ролик появился в Telegram-канале Shot.

На нем видно, как музыканта без сознания выносят из подъезда в сторону машины скорой помощи. Девушке артиста Катерине Маевской не разрешили поехать с ним.

По словам менеджера Паши Техника, его состояние стабильно тяжелое. Врачи заявили, что до завтрашнего дня не могут дать никаких прогнозов.

О том, что Паша Техник оказался в реанимации, стало известно ранее 7 октября. Нынешняя подруга рэпера Катерина Маевская написала в своем Telegram-канале: «Никто ничего не говорит — как он, что он. У меня сейчас разорвется сердце». Бывшая жена рэпера Ева Карицкая, в свою очередь, пожелала «гореть в аду» людям, которые знали, что у рэпера эпилепсия, но все равно предлагали ему наркотики.

Пашу Техника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи решили погрузить музыканта в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать его состояние.