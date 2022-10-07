Названы новые диагнозы попавшего в реанимацию Паши Техника

«360»: у рэпера Паши Техника диагностировали перелом носа

У попавшего в реанимацию рэпера Паши Техника диагностировали перелом носа. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на источник.

Уточняется, что артист находится в тяжелом состоянии. «В тяжелом состоянии, в реанимации. По КТ — перелом носа», — назвал источник новой диагноз Техника.

РЕН ТВ уточняет, что у музыканта также обнаружили пневмофиброз и пневмонию.

О госпитализации Паши Техника стало известно ранее 7 октября. Сообщалось, что у исполнителя случился припадок из-за передозировки седативными препаратами. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи решили погрузить музыканта в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать его состояние.

Ранее психиатр Паши Техника назвал возможную причину припадка рэпера.