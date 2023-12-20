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16:24, 20 декабря 2023Культура

Мизулина обвинила Пашу Техника в пропаганде наркотиков и обратилась в МВД

Глава ЛБИ Мизулина призвала МВД проверить Пашу Техника на пропаганду наркотиков

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в МВД с призывом проверить рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, на пропаганду наркотических веществ.

Общественная деятельница также обвинила артиста в рекламировании магазинов с запрещенными веществами и распространении порнографических материалов и другого деструктивного контента.

«Кроме того, граждане обратились к нам и в связи с вероятно мошенническими действиями блогера (Паши Техника — прим. «Ленты.ру»). Достал», — написала глава ЛБИ.

Летом рэпера задерживали в Москве. Артиста признали виновным по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ. Поводом стало изображение на его теле Карлсона с пропеллером в виде свастики.

Позже стало известно, что Паша Техник вышел из рехаба и снова начал употреблять наркотики. В конце октября рэпер лишился своего ИП из-за неуплаты налогов.

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      Анастасия Астахова
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