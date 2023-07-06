Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:40, 6 июля 2023Культура

Пашу Техника задержали в Москве

Mash: рэпер Паша Техник задержан за татуировку с изображением Карлсона со свастикой

Кадр: Монтаж по фану / Youtube

Российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, задержали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на жену хип-хоп-артиста Карина Мельничук.

Предположительно, поводом для задержания стала татуировка с изображением персонажа Карлсона с пропеллером в виде свастики. «Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание», — написала супруга исполнителя в соцсетях.

Ранее сообщалось, что попавшего в реабилитационную клинику Пашу Техника решили оставить в медицинском учреждении до осени. Отмечалось, что последний раз Ивлев выходил на связь в январе.

В 2022 году хип-хоп-артист был госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до того, как он оказался в больнице, в сети распространились видеоролики, на которых Ивлев, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом принял решение о поставке кассетных боеприпасов Украине

    У стройки в Москве заметили загорающую голышом девушку

    Врач назвал уменьшающие вред от водки витамины

    Украину допустили к заседанию Совбеза ООН вопреки протесту России

    Пашу Техника задержали в Москве

    Самолет совершил аварийную посадку вблизи российской деревни

    Украина в Болгарии подписала декларацию об интеграции в НАТО

    В России перестали продавать один иностранный кроссовер

    Стало известно о возвращении Украины в заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

    Раскрыто влияние падения рубля на стоимость авиабилетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости