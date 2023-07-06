Пашу Техника задержали в Москве

Mash: рэпер Паша Техник задержан за татуировку с изображением Карлсона со свастикой

Российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, задержали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на жену хип-хоп-артиста Карина Мельничук.

Предположительно, поводом для задержания стала татуировка с изображением персонажа Карлсона с пропеллером в виде свастики. «Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание», — написала супруга исполнителя в соцсетях.

Ранее сообщалось, что попавшего в реабилитационную клинику Пашу Техника решили оставить в медицинском учреждении до осени. Отмечалось, что последний раз Ивлев выходил на связь в январе.

В 2022 году хип-хоп-артист был госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до того, как он оказался в больнице, в сети распространились видеоролики, на которых Ивлев, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.