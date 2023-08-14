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14:21, 14 августа 2023Культура

Паша Техник вышел из рехаба и начал снова употреблять наркотики

Российский рэпер Паша Техник начал снова употреблять наркотики

Кадр: Telegram-канал Anton S Live

Российский рэпер Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, начал снова употреблять наркотики. Об этом в своем Telegram-канале написал блогер Anton S со ссылкой на слова бывшей супруги артиста.

«Для тупых: Паша в срыве. Перечислять можно до бесконечности. Ну вы же не совсем тупенькие тут сидите», — сообщила Ева Карицкая. Отмечается, что рэпер вышел из рехаба два месяца назад.

Ранее Пашу Техника задержали в Москве. Рэпера признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Поводом стало изображение на теле Ивлева Карлсона с пропеллером в виде свастики.

В 2022 году рэпер был госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до того, как музыкант оказался в больнице, в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает лицо об асфальт.

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    Варвара Кошечкина
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