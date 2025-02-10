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15:45, 10 февраля 2025Культура

Паша Техник ответил на обвинения бывшей жены в избиении на глазах ребенка

Рэпер Паша Техник заявил, что бывшая жена Карицкая придумала историю об избиении
Андрей Шеньшаков
Паша Техник

Паша Техник. Кадр: #накипело с Артёмом Карповым / YouTube

Рэпер Паша Техник рассказал свою версию событий, после которых его бывшая жена Ева Карицкая обвинила музыканта в избиении на глазах у шестилетнего сына. Видео с обращением артист опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, история была полностью выдумана девушкой, чтобы выпросить у Техника деньги, а прибывшие на вызов сотрудники «Росгвардии» просто сфотографировались с ним и уехали.

«Прикольно, что новость форсится, но опять криво получилось, как обычно у нее все получается. Этот человек давным-давно только деньги тянет. Правды там ноль. Ей просто надо в психушку, чтобы ее там закололи», — заявил Павел.

Ранее стало известно, что бывшая супруга рэпера заявила, что рэпер избил ее на глазах у шестилетнего сына.

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