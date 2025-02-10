Паша Техник ответил на обвинения бывшей жены в избиении на глазах ребенка

Рэпер Паша Техник заявил, что бывшая жена Карицкая придумала историю об избиении

Рэпер Паша Техник рассказал свою версию событий, после которых его бывшая жена Ева Карицкая обвинила музыканта в избиении на глазах у шестилетнего сына. Видео с обращением артист опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, история была полностью выдумана девушкой, чтобы выпросить у Техника деньги, а прибывшие на вызов сотрудники «Росгвардии» просто сфотографировались с ним и уехали.

«Прикольно, что новость форсится, но опять криво получилось, как обычно у нее все получается. Этот человек давным-давно только деньги тянет. Правды там ноль. Ей просто надо в психушку, чтобы ее там закололи», — заявил Павел.

Ранее стало известно, что бывшая супруга рэпера заявила, что рэпер избил ее на глазах у шестилетнего сына.