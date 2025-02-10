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12:58, 10 февраля 2025Культура

Рэпер Паша Техник избил бывшую жену на глазах у ребенка

Рэпер Паша Техник избил бывшую жену Карицкую на глазах у шестилетнего сына
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал Starhit.ru

Российский рэпер Паша Техник избил бывшую жену Еву Карицкую на глазах у шестилетнего сына. Об этом девушка сообщила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованных Карицкой видео рэпер отказывается покидать комнату ребенка и обвиняет экс-супругу в том, что она его провоцирует. Девушка также показала подписчикам осколки в подъезде, сообщив, что Техник бил бутылки об дверь квартиры. Она вызвала полицию, однако сотрудники правоохранительных органов, по ее словам, сфотографировались с артистом на улице и уехали.

«Распыленный перцовый баллончик, рукоприкладство, ребенок в слезах. Я долго терпела и не вызывала полицию, потому что жалко. Обычно спасали рехабы, но это уже слишком», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в аккаунте рэпера Канье Уэста в социальной сети X (бывший Twitter) появились записи «Я нацист», «Я люблю Гитлера» и другие оскорбительные посты.

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