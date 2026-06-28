Военные самолеты США начали кружить у границ одной страны

Военные транспортные самолеты США кружат над Персидским заливом рядом с границами Ирана

Как минимум шесть военных транспортных самолетов Соединенных Штатов Америки (США) кружат над нейтральными водами Персидского залива рядом с границами Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

В числе самолетов, находящихся в небе, те, которые способны проводить дозаправку топливом в воздухе.

Самолеты двигаются по круговым траекториями на высоте от пяти до восьми километров.

До этого Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов по поручению президента страны Дональда Трампа нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива.

Ранее же Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня.