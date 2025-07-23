Тигрята залезли в лужу, испытали нервы матери и попали на видео в России

Тигрята залезли в лужу, приняли ванны из грязи и попали на видео в России

Тигрята вышли на прогулку с матерью, приняли ванны из грязи и попали на видео в России. Уникальными кадрами поделилась дирекция заповедников «Земля леопарда» в Telegram.

На записи видно, как сначала идет мать — это самка T61F. За ней же по тропе около воды проследовали детеныши 6-7 месяцев. Показано, как каждый из них испачкался по брюхо в грязи и затем неспешно пошел дальше, обнюхивая лесную камеру, которая и запечатлела момент.

«Заметьте, три маминых проказника уже успели принять грязевые ванны, а мама — идеально чистая», — отметили специалисты.

В шутку они заявили, что «дети даже в диких лесах остаются детьми». В заповеднике пофантазировали о том, что мать могла как бы сказать своим тигрятам еще за кадром, чтобы они не лезли в лужу, но было поздно: те «по лапы в грязи». В заключение специалисты добавили, что T61F — мать с крепкими нервами.

В начале июля стало известно о тигрице, которая родила тройню в крымском сафари-парке «Тайган». Недавно только появившихся на свет новорожденных детенышей дикой кошки показали на видео и в уссурийском зоопарке. Мать — большая тигрица Кристалл — отдыхала в вольере и смотрела прямо в объектив камеры.