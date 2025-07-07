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20:53, 7 июля 2025Моя страна

Амурская тигрица родила тройню в России

Амурская тигрица родила тройню в крымском сафари-парке «Тайган»
Екатерина Ештокина

Кадр: Татьяна Алексагина / YouTube

В России амурская тигрица родила тройню. Соответствующую информацию публикует РИА Новости со ссылкой на представителя крымского сафари-парка «Тайган» Татьяну Алексагину.

«У нас радостная новость. Тигрица родила тройню. Коллекция амурских тигров в нашем парке пополнилась еще тремя молодыми и красивыми тигрятами», — отметила специалистка. При этом Алексагина уточнила, что у тигрят хорошее самочувствие и они находятся под наблюдением своей матери.

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Известно, что парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, является крупнейшим по коллекции хищных животных в Европе. В нем проживают около 60 львов, более 100 тигров и других зверей.

В июне только появившихся на свет новорожденных тигрят показали на видео в России. Мать — большая тигрица Кристалл — отдыхала в вольере и смотрела прямо в объектив камеры.

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