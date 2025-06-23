Только появившихся на свет новорожденных тигрят показали на видео в России

Только появившихся на свет в зоопарке Уссурийска тигрят показали на видео

Только что появившихся на свет тигрят и их мать показали на видео в уссурийском зоопарке на Дальнем Востоке. Запись появилась в Telegram-канале Svodka25.

На видео показали, как мать — большая тигрица Кристалл — отдыхает в вольере и смотрит прямо в объектив камеры. В это время два маленьких детеныша пьют ее молоко. Там же видно, как один из новорожденных ловко пролез по лапе матери и лег на нее.

На еще одном видео, публикуемом в сети, видно, как мать облизывает детенышей. В это время они лазят под ее огромным животом и обнюхивают.

Котята, насколько известно, появились на свет 21 июня. Родителями стали Кристалл и Алмаз — это их первое потомство. Каждый из малышей, а это два самца, весит около килограмма. Котята чувствуют себя хорошо. У них прекрасный аппетит, заявили в зоопарке.

Ранее в челябинском зоопарке родился олененок, которого назвали Айсбергом. Он стал четвертым малышом для пары северных оленей Байкит и Маковки.

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