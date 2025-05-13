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14:57, 13 мая 2025Моя страна

Лосиха Милка родила сына Колю

Лосиха Милка родила сына Колю в Печоро-Илычском заповеднике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

На ферме в Якше шестилетняя лосиха Милка родила бычка Колю. Об этом сообщает пресс-служба Печоро-Илычского заповедника.

Как рассказали специалисты, малыш крупный и активный.

«Маленький исследователь уже в малышковом загончике, познакомился с Марфой и начинает изучать окружающий мир под присмотром опытных сотрудников лосефермы. Наши специалисты круглосуточно следят за здоровьем и развитием малыша, помогая ему освоиться в новом доме», — сообщили в пресс-службе.

В заповеднике напомнили, что навестить лосят можно будет через две недели после окончания отела, когда все малыши достаточно окрепнут и привыкнут к людям.

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