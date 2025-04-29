Уникальное животное с лечебным ядом родилось на Дальнем Востоке

Детеныш редкого мексиканского ядозуба с лечебным ядом родился во Владивостоке

Во Владивостоке в центре «Другой мир» на свет появился уникальный детеныш мексиканского ядозуба — редкой ящерицы, чей яд применяется для производства препаратов от диабета. Это первый случай успешного разведения животного такого вида на территории Дальнего Востока, передает Amur Mаsh.

Как рассказала управляющий центра Ольга Мухина, популяция мексиканского ядозуба сокращается, животное крайне редко встречается в дикой природе. До настоящего времени размножение этих ящериц в неволе удавалось лишь на западе страны.

«Перед вами малыш, первый рожденный на Дальнем Востоке, мексиканского ядозуба. Это достаточно редкая ящерица их очень много истребляют, их в принципе в природе достаточно мало водится, но они очень значимые для медицины: из их яда делают лекарство для диабетиков второго типа. Уже произведено лекарство конкретно из яда этого ядозуба», — пояснила Мухина.

Примечательно, что яд рептилия выделяет через десны. Он попадает в ранку после укуса, и, по словам специалистов, стимулирует выработку инсулина у человека. На его основе уже создано лекарство, которое применяется при терапии диабета второго типа.

Сейчас детеныш находится под наблюдением, его кормят один-два раза в неделю. В рацион входят насекомые, яйца птиц и мелкие грызуны.

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