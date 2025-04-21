В российском городе родились редкие дикобразы

В Калуге родились дикобразы-альбиносы

В Калуге в центре реабилитации диких животных «Феникс» на свет появились два дикобраза-альбиноса. Об этом пишут «Калужские новости».

Один из сотрудников центра пошутил, что у них случился «беби-бум» (в переводе с англ. — «взрыв рождаемости»). У пары дикобразов родились два детеныша. Их сняли на видео.

Маленькие дикобразы унаследовали редкий белый окрас от отца. Отмечается, что их рождение — важный шаг в сохранении вида.

Ранее сообщалось, что в семье редких красных волков в Ярославском зоопарке произошло пополнение — там родились шесть детенышей. Потомство охраняемого вида животных попало на видео.